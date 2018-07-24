В штате Нью-Йорк загорелся трейлер, погибли трое детей

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Трое детей из одной семьи погибли при возгорании прицепа в спальном районе города Рим штата Нью-Йорк, сообщает телеканал WKTV со ссылкой на заявление полиции.

Экстренная служба 911 округа Онайда штата Нью-Йорк сообщила телеканалу, что пожар вспыхнул в трейлере в городе Рим (штат Нью-Йорк) в 11.49 по местному времени (18.49 мск). Пожарные городов Рим, Вена (штат Нью-Йорк) и города Нью-Лондон (штат Коннектикут) прибыли на место происшествия.

По данным полиции штата Нью-Йорк, двое взрослых и четверо детей находились внутри прицепа, когда вспыхнул пожар. Родители почувствовали запах дыма и выбежали на улицу. После этого они обнаружили, что дом загорелся. Родители попытались попасть в дом, но пламя было слишком сильным. Матери, отцу и годовалому ребенку удалось выбраться из дома, все трое пострадали от ожогов и были доставлены в больницу.

Полиция также сообщила, что двухлетняя девочка, трехлетний мальчик и четырехлетняя девочка позднее были найдены погибшими внутри дома.

Причина пожара на данный момент не установлена.