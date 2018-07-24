Британия до конца 2020 года будет участвовать в программах ЕС

ЛОНДОН, 24 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания до конца 2020 года продолжит участвовать во всех программах ЕС и финансировать их, даже в случае невозможности согласовать с ЕС соглашение о Brexit, заявил минфин Соединенного Королевства.
Министерство также пообещало, что Британия продолжит участвовать в инфраструктурных и инвестиционных проектах, в том числе реализуемых Европейским фондом регионального развития.
Британия покинет ЕС в конце марта 2019 года, переходный период после Brexit продлится до конца 2020 года.