В США не зафиксировали попыток России повлиять на выборы в 2018 году

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Власти США не зафиксировали попыток РФ провести кибератаки на избирательную систему для влияния на предстоящие в ноябре 2018 года выборы в конгресс, заявил заместитель министра внутренней безопасности США Кристофер Кребс.

"Хотя текущая деятельность (по вмешательству) нацелена на усиление социальных противоречий, не похоже, что она того же масштаба, какая наблюдалась в 2016 году. Мы также не видели российских киберопераций, прямо нацеленных на инфраструктуру местных избирательных систем и штатов", — заявил Кребс на слушаниях в палате представителей конгресса США.

Вместе с тем он повторил прошлогоднюю оценку спецслужб США о том, что выборы 2018 года "остаются потенциальной целью для российских киберопераций и операций по влиянию", и подтвердил, что выборы остаются целью для "деятельности по злонамеренному влиянию".

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.