В Греции число жертв пожаров увеличилось до 74

Пожар в деревне Мати в Греции. 23 июля 2018

Пожар в деревне Мати в Греции. 23 июля 2018

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Число погибших в результате лесных пожаров в Греции выросло до 74 человек, сообщает Sputnik Греция со ссылкой на пожарную службу.

Ранее сообщалось о 60 жертвах пожаров.

Ранения получили не менее 187 человек (164 взрослых и 23 ребенка). Без вести пропавшими, по неподтвержденным данным, могут оставаться более 100 человек.

В Греции в понедельник началось несколько крупных пожаров, в основном в столичном регионе Аттика. В последние дни в стране стоит 40-градусная жара, ситуация усугублялась сильным ветром, из-за чего пожарные не могли справиться с огнем.