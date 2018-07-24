В Белоруссии увеличили срок безвизового пребывания иностранцев

МИНСК, 24 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом продлил срок безвизового пребывания иностранцев в Белоруссии с пяти до 30 дней при условии их въезда в страну через аэропорт, сообщила во вторник пресс-служба белорусского лидера.

"Срок безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси увеличен до 30 суток при условии их въезда в страну и последующего выезда через государственную границу в национальном аэропорту "Минск". Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 24 июля", — говорится в сообщении пресс-службы.

Документ вступает в силу после официального опубликования, уточнили в пресс-службе.

Власти Белоруссии проводят политику по облегчению въезда иностранных туристов в страну. В настоящее время граждане 80 государств, включая США и страны ЕС, могут находиться в Белоруссии без визы в течение пяти дней, если прибыли в страну через национальный аэропорт Минска.