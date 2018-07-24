В Конго объявили об окончании вспышки Эболы

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Министр здравоохранения Демократической Республики Конго Оли Илунга заявил во вторник об окончании вспышки вируса Эбола, сообщается в заявлении минздрава ДРК.

По данным министерства, об окончании вспышки было объявлено после того, как в стране не было зафиксировано ни одного случая заражения лихорадкой в течение 42 дней.

"Я объявляю с сегодняшнего дня, 24 июля 2018 года, об окончании эпидемии Эболы в Экваториальной провинции Демократической Республики Конго", — говорится в заявлении министра.

Новая вспышка Эболы была объявлена в ДРК 8 мая, она стала девятой по счету. Лихорадка распространилась в области Экваториальной провинции на северо-западе страны. Из-за заболевания скончались 33 человека.

Как сообщила ранее в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, Россия готова при необходимости оказать помощь ДР Конго в борьбе с лихорадкой Эбола.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы в Западной Африке в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.