Черногория готова к вступлению в Евросоюз, заявил премьер Венгрии

БЕЛГРАД, 24 июл – РИА Новости. Черногория уже готова к вступлению в Евросоюз, у нее есть возможность очень быстро стать его членом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе визита в столицу Черногории Подгорицу во вторник.

Орбан в столице Черногории провел встречу с премьером Душко Марковичем, которому выразил полную поддержку Венгрии процессу черногорской интеграции в ЕС и поздравил с членством в НАТО c июня 2017 года.

"Вы выбрали для себя не организацию, а будущее. Часть этого будущего и мы – венгры, потому что и мы – члены НАТО. Вижу реальные возможности для того, чтобы Черногория очень скоро стала и членом ЕС… Могу ответственно заявить, что Черногория, в сущности, готова к членству в Европейском союзе", — цитирует премьера Венгрии пресс-служба черногорского кабмина.

Орбан также предложил Подгорице венгерскую помощь в решении проблемы нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. По его словам, сейчас "Черногория защищает не только свои границы, но и Венгрию и весь Евросоюз".

"ЕС для нас – абсолютный приоритет, стратегическая цель, которой мы полностью посвящены и которая важна для нас и для Европы. Мы будем работать и работаем над внедрением ценностей, проведением реформ и усилении демократизации общества", — заявил в свою очередь премьер Маркович.

Визит главы правительства Венгрии происходит на фоне острой полемики о правах Сербской православной церкви (СПЦ), к чьей Черногорско-приморской митрополии и Будимлянско-никшичской епархии принадлежит подавляющее большинство жителей Черногории.

Патриарх Сербский Ириней накануне в ходе визита в Подгорицу заявил, что попытки черногорского государства забрать у СПЦ собственность в стране "можно бы было понять, если бы это делали османские турки или хорватские нацисты". Предстоятель СПЦ также отметил, что отношение властей к местным сербам и их положение в стране сопоставимо с ситуацией в фашистском Независимом государстве Хорватия (НГХ) во Вторую мировую войну.

В ответ черногорский премьер написал во вторник в Twitter, что сербский патриарх "злоупотребил гостеприимством Черногории". По мнению Марковича, заявление главы СПЦ надо рассматривать не в контексте интересов черногорских сербов, а в отношении "европейского и евроатлантического пути Черногории, противостояния ему".