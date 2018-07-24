Волкер заявил, что готов встретиться с Сурковым

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил, что готов обсуждать с представителями РФ условия введения миротворцев ООН в Донбасс, и заявил, что открыт для встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

"У нас на данный момент нет запланированной встречи (с Сурковым – ред.), я всегда открыт для встречи. Последний раз, когда мы общались, это был январь. И после этого он был снова назначен на свою должность, мы обменялись короткими фразами", — сказал Волкер в эфире телеканала " 112. Украина ".

Он также заявил, что готов обсуждать с представителями РФ условия введения миротворцев ООН в Донбасс.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.