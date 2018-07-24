Виктория Скрипаль объяснила, зачем просила доверенность на имущество сестры

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что в соцсетях публично попросила у сестры Юлии доверенность на находящиеся в Ярославле квартиру и машину на время ее пребывания в Великобритании, чтобы отпугнуть возможных мошенников.

Ранее Виктория в соцсети "ВКонтакте" обратилась к Юлии Скрипаль, заявив, что беспокоится о квартире и машине сестры, вопросы содержания и сохранности которых не урегулированы. Виктория написала, что может позаботиться об этом, если Юлия передаст ей или другой своей сестре доверенность.

"Я объясню, почему я написала открытое письмо. После этого письма она (Юлия – ред.) вышла в эфир. Это было сделано для того, чтобы ее подтолкнуть к каким-либо действиям. Сейчас это имущество стоит, и если что-то случится, никто здесь в России, грубо говоря, за него ответственности не несет. Это ее имущество. Я написала, чтобы к нам претензий не было", — пояснила Скрипаль.

По ее словам, Юлия осудила сестру за публичное обсуждение этих моментов. "Сейчас машина стоит вот под таким слоем пыли, и к ней никто не подходит, потому что все знают, чья это машина, и никто не трогает. Если бы это не было придано огласке, эта машина давно бы там не стояла. Она бы просто уехала в неизвестном направлении. И неизвестно, кто бы жил в ее квартире сейчас", — подчеркнула собеседница.

"А так все знают, чье это имущество. И ни у каких товарищей-мошенников нет никакого желания с этим имуществом связываться, потому что они знают: как только всплывет фамилия Скрипаль – всё", — добавила она.

Также Виктория рассказала о том, что в приюте Юлию дожидается ее пес Нуар. За содержание собаки платят знакомые девушки. "Когда мы были в приюте, попросили хозяина приюта, чтобы с ним больше гуляли, больше времени ему уделяли, чтобы он не так переносил разлуку. Все хорошо. Он даже поправился чуть-чуть, отъелся", — сказала собеседница.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия — двоюродная сестра Виктории Скрипаль, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из местной больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля. Пострадал также полицейский Ник Бейли.