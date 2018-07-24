Ушаков прокомментировал идею Путина о взаимных допросах

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина на саммите с президентом США Дональдом Трампом о взаимных допросах нужно будет обсудить по-деловому, после того, как "осядет пыль" от переговоров в Хельсинки, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"На этот счет президенты говорили в ходе пресс-конференции, мне бы не хотелось сейчас комментировать. После саммита вы знаете, какая атмосфера вокруг итогов в Америке, поэтому мне кажется, сейчас целесообразно, чтобы все-таки пыль осела, и потом можно будет по-деловому эти все вопросы обсуждать, но не сейчас", — сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Трампа на предложение Путина допустить американских следователей к допросу россиян, которых в США подозревают во вмешательстве в выборы.

Путин предложил сотрудничество американским следственным органам по 12 россиянам, подозреваемым в хакерских атаках на выборы в США. При этом президент РФ подчеркнул, что тогда от американской стороны ожидаются аналогичные шаги по принципу взаимности: в ответ российская сторона будет ждать, что в США в присутствии российских следователей допросят тех лиц, в том числе представителей спецслужб США, которых Москва подозревает в совершении преступлений на территории России.

Среди американских чиновников, которых Россия хотела бы допросить по делу осужденного в РФ главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, — бывший посол США в России Майкл Макфол, сообщил журналистам начальник управления Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп не согласен с предложением Путина.