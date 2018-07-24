В Египте обеспокоены опасным флешмобом "Вызов Кики"

КАИР, 24 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Органы безопасности Египта обеспокоены стремительно распространяющимся в египетском сегменте интернета опасным флешмобом, в ходе которого пользователи записывают и выкладывают в соцсети короткие видео танцев под песню известного канадского рэпера Drake "In my feellings", сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Флешмоб #InMyFeelingsChallenge стартовал в мире около месяца назад после выхода в свет одноименной песни Дрейка. Позднее популярный в интернете комик Shiggy выложил в соцсети запись своего танца под эту песню. Вслед за этим в сетях стали распространятся видео, где люди пытаются повторить танец комика или создать свой вариант. К акции присоединились и мировые звезды. В Египте флешмоб был запущен под названием "Вызов Кики" и приобрел опасный характер: на распространяемых в сетях видео люди танцуют, предварительно выпрыгнув с водительских сидений из движущихся неуправляемых автомашин.

Как сообщил источник в органах безопасности Египта, подобные видео могут стать причиной для судебного преследования авторов. "Службы безопасности предостерегают тех, кто занимается подобным, что они нарушают правила дорожного движения и могут понести соответствующее наказание, поскольку подвергают собственную жизнь и жизни окружающих опасности", — сказал источник. Кроме того, в полиции полагают, что такие танцы "нарушают моральные устои" общества.

По данным египетских СМИ, в результате опасного флешмоба "Вызов Кики" в стране уже зафиксированы смертельные случаи и несколько аварий: неуправляемые автомашины (а во флешмобе участвуют и водители грузовиков) провоцировали ДТП и даже насмерть давили собственных хозяев.