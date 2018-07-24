ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что намерена в ближайшие дни вновь подать документы на визу в Великобританию, и если получит ее, отправится в Скотленд-Ярд просить о разрешении на встречу с дядей, бывшим офицером ГРУ Сергеем Скрипалем.

Виктория Скрипаль, которой британское посольство уже неоднократно отказывало в визе, намерена подать документы в ближайшие дни. При этом, по ее словам, если визу ей дадут, она поедет в Великобританию, несмотря на то что у нее началась избирательная кампания: во вторник Скрипаль получила удостоверение кандидата в депутаты ярославской облдумы от партии "Справедливая Россия".

"Одно другому не помеха. Ну, максимум три-четыре дня я там (в Великобритании) буду", — сказала она.

По ее словам, она бы очень хотела побывать в Солсбери и "увидеть, что там происходит".

"Попробую сходить в Скотленд-Ярд. У меня есть доверенность от бабушки на представление интересов семьи Скрипаль. На территории Великобритании, как представитель бабушки, я могу просить Скотленд-Ярд о том, чтобы они разрешили мне встретиться с дядей. Где он находится, знают только они", — отметила Виктория.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия — двоюродная сестра Виктории Скрипаль, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из местной больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля. Пострадал также полицейский Ник Бейли.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.