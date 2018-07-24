В Японии за сутки погибли шесть человек из-за аномальной жары

ТОКИО, 24 июл – РИА Новости. Аномальная жара, продолжающаяся на значительной территории Японии на протяжении последней недели, унесла за сутки жизни шести человек, более 1,4 тысячи человек были госпитализированы с тепловыми ударами, сообщает телеканал NHK.

По состоянию на 18.00 вторника по местному времени (12.00 мск), число пострадавших по всей стране составило 1 428 человек. Наибольшее число госпитализированных отмечается в префектурах Токио, Аити, Саитама и токийском регионе, уточняет канал.

Во вторник столбики термометров в японских мегаполисах в юго-западных, центральных и восточных районах вновь превысили отметку в 35 градусов. В городах Киото и Осака воздух прогрелся до 38,7 градуса, в Нагоя – до 38,6 градуса, в Хиросиме – до 36,4 градуса, а в Токио – до 35,3 градуса.

Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие дни в Японии сохранится жаркая погода. Специалисты отмечают, что температура в юго-западных и центральных регионах в июле этого года превышает средние показатели на 3,5-4 градуса и являются рекордными за всю историю метеорологических наблюдений, начатых в 1961 году.

Эксперты предупреждают, что высокие температуры в Японии могут сохраниться на протяжении еще около двух недель и в связи с повышением температуры призывают людей пользоваться кондиционерами и стараться не находиться долгое время на улице, а также постоянно пить воду.