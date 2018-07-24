Подозрения о российском вмешательстве в выборы в Германии не оправдались

БЕРЛИН, 24 июл — РИА Новости. Подозрения о "вмешательстве" российских хакеров в проведение выборов в германский бундестаг в 2017 году не оправдались, говорится в докладе федерального ведомства по защите конституции (BfV, контрразведка ФРГ), который был представлен журналистам во вторник в Берлине.

"После российских мероприятий по вмешательству в президентские выборы в США и Франции, а также многочисленных российских кибератак на германский бундестаг, политиков, партии и политические фонды опасения о вмешательстве России в германскую избирательную кампанию в конечном итоге не оправдались", — говорится в докладе, экземпляр которого есть в распоряжении РИА Новости.

В документе указано, что "по мере приближения выборов в бундестаг в конечном итоге был зафиксирован спад российской киберактивности с возможной привязкой к выборам".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.