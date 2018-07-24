В Киеве рассмотрят апелляцию на арест Савченко

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Суд в Киеве 8 августа намерен рассмотреть апелляцию на арест депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в украинской столице, сообщила во вторник пресс-секретарь парламентария Татьяна Проторченко.
"Восьмого августа будет апелляция по мере пресечения", — сказала Проторченко в эфире телеканала NewsOne. Она также сообщила, что Савченко в СИЗО продолжает работать как депутат Рады, в частности, разрабатывает законопроекты и отвечает на запросы граждан.
По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного срока. Ранее Служба безопасности Украины заявила, что допрос Савченко на полиграфе подтвердил ее участие в подготовке госпереворота, перевозке оружия, убийства представителей власти. Адвокат Савченко, комментируя результаты экспертизы, заявил, что следствие не дало заключения о том, что ей необходимо прекратить голодовку. Также ему как защитнику не предоставили результаты экспертизы. По его словам, не было предоставлено доказательств, что Савченко владеет методикой, которая позволяет "обойти" полиграф.