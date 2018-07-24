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Додон считает, что приднестровскую проблему можно было решить в 2003 году

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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон. Архивное фотоПрезидент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КИШИНЕВ, 24 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что шанс урегулировать приднестровский конфликт был упущен в 2003 году, когда молдавские власти отказались подписывать так называемый меморандум Козака, применить тот подход уже не получится.

Российский миротворец на блокпосту в Приднестровье. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Меморандум Козака — это план решения приднестровского конфликта через федерализацию Молдавии, разработанный в 2003 году. В ноябре 2003 года президент Молдавии Владимир Воронин отказался от подписания документа, поскольку решил, что план может привести к независимости непризнанного Приднестровья. После назначения Козака спрецпредставителем президента России молдавские журналисты предположили, что может появиться новый план урегулирования ситуации в Приднестровье, основанный на идее федерализации.

"Я считаю 2003 год упущенным шансом для Молдовы по решению приднестровской проблемы. Если бы тогда руководство Молдовы пошло до конца, мы бы эту проблему решили и уже забыли бы о том, что сейчас есть между Тирасполем и Кишиневом", — сказал Додон в интервью Sputnik Moldova.

Президент Республики Молдова Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент подчеркнул, что сейчас применить тот подход уже не получится, потому что ситуация изменилась и "односторонний план никто не примет".

"Политическое решение приднестровской проблемы возможно только на основании плана, или документа, или концепции, которая будет разработана внутри страны… Решить приднестровский вопрос можно, только если договорится Кишинев с Тирасполем, и это будет дипломатический успех и Запада, и Востока", — сказал Додон.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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