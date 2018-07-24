Додон считает, что приднестровскую проблему можно было решить в 2003 году

КИШИНЕВ, 24 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что шанс урегулировать приднестровский конфликт был упущен в 2003 году, когда молдавские власти отказались подписывать так называемый меморандум Козака, применить тот подход уже не получится.
Меморандум Козака — это план решения приднестровского конфликта через федерализацию Молдавии, разработанный в 2003 году. В ноябре 2003 года президент Молдавии Владимир Воронин отказался от подписания документа, поскольку решил, что план может привести к независимости непризнанного Приднестровья. После назначения Козака спрецпредставителем президента России молдавские журналисты предположили, что может появиться новый план урегулирования ситуации в Приднестровье, основанный на идее федерализации.
"Я считаю 2003 год упущенным шансом для Молдовы по решению приднестровской проблемы. Если бы тогда руководство Молдовы пошло до конца, мы бы эту проблему решили и уже забыли бы о том, что сейчас есть между Тирасполем и Кишиневом", — сказал Додон в интервью Sputnik Moldova.
"Политическое решение приднестровской проблемы возможно только на основании плана, или документа, или концепции, которая будет разработана внутри страны… Решить приднестровский вопрос можно, только если договорится Кишинев с Тирасполем, и это будет дипломатический успех и Запада, и Востока", — сказал Додон.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.