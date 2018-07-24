В Париже‍ покончила с собой одна из основательниц Femen

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Одна из трех основательниц Femen Оксана Шачко покончила с собой в Париже. Об этом рассказала РИА Новости другая представительница движения Инна Шевченко.

"Да-да, могу подтвердить (смерть Шачко. — Прим. ред.)", — заявила она.

В свою очередь, организатор движения на Украине Анна Гуцол в эфире телеканала "112 Украина" рассказала, что Шачко оставила предсмертную записку.

По ее словам, друзья девушки искали ее три дня.

"Они последний раз видели ее на вечеринке, где она от них ушла", — сказала Гуцол.

Шачко не выходила на связь, и в понедельник вечером ее друзья пришли к ней домой. Квартира оказалась заперта, поэтому они выбили двери и проникли внутрь. Там они и обнаружили тело девушки, рассказала лидер Femen и добавила, что вечером труп забрала полиция.

"На сегодняшний день нет никаких результатов, предварительно — это самоубийство", — заключила Гуцол.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на соцсети написали, что девушка свела счеты с жизнью 23 июля в своей парижской квартире. Причина самоубийства неизвестна.

Движение Femen

Женское движение Femen появилось на Украине в 2008 году. Его члены борются за права женщин и свободу слова, а также выступают против проституции и сексуальных домогательств. Кроме того, они проводят политические митинги и мероприятия в защиту однополых браков и против педофилии.

Лидер Femen — Анна Гуцол.

Оксана Шачко стояла у истоков движения вместе с Гуцол и Шевченко. С 2013 года она жила во Франции.

Активистки движения устраивают эпатажные топлес-провокации по всему миру. Девушки из Femen часто носят традиционный украинский головной убор — цветочный венок.

Всего в организации около сорока участниц, в основном это студентки украинских вузов.

Иногда организацию ошибочно называют феминистской — и Femen, и феминистки отрицают это.