В Латвии назвали возможную причину крупного торфяного пожара

РИГА, 24 июл — РИА Новости. Крупный торфяной пожар в Латвии мог возникнуть в результате поджога, есть признаки, указывающие на это, сообщил журналистам во вторник министр внутренних дел страны Рихард Козловскис.
Он призвал жителей, располагающих какой-либо информацией об этом, сообщить ее полиции.
Тушение пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости продолжается уже седьмой день. Пожар вспыхнул во вторник, 17 июля, на торфяном болоте, затем огонь перекинулся и на лес.
Латвия обратилась за помощью в тушении пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости также к Белоруссии, так как ресурсы стран ЕС из-за бушующих в некоторых из них лесных пожаров пока ограничены, сообщил в интервью передаче Латвийского телевидения замначальника ГПСС Кристап Эклонс.