В Латвии назвали возможную причину крупного торфяного пожара

РИГА, 24 июл — РИА Новости. Крупный торфяной пожар в Латвии мог возникнуть в результате поджога, есть признаки, указывающие на это, сообщил журналистам во вторник министр внутренних дел страны Рихард Козловскис.

"После обследования территории был сделан вывод, что, скорее всего, был совершен поджог. Признаки свидетельствуют, что пожар возник не случайно, и это шокирующий факт", — сказал Козловскис журналистам.

Он призвал жителей, располагающих какой-либо информацией об этом, сообщить ее полиции.

Тушение пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости продолжается уже седьмой день. Пожар вспыхнул во вторник, 17 июля, на торфяном болоте, затем огонь перекинулся и на лес.

Правительство на внеочередном заседании в понедельник приняло решение поддержать просьбу о международной помощи в тушении пожара в Валдгалской волости. Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) вчера поместила в Общей коммуникационно-информационной системе чрезвычайных ситуаций просьбу предоставить три вертолета, чтобы обеспечить непрерывное тушение пожара.

Латвия обратилась за помощью в тушении пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости также к Белоруссии, так как ресурсы стран ЕС из-за бушующих в некоторых из них лесных пожаров пока ограничены, сообщил в интервью передаче Латвийского телевидения замначальника ГПСС Кристап Эклонс.