Израиль не смог перехватить две ракеты "Точка" с помощью новейшей ПРО

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июл — РИА Новости. Первый известный случай боевого применения израильской системы ПРО "Праща Давида" обошелся без поражения намеченных целей — двух тактических ракет "Точка", использованных накануне сирийскими правительственными войсками против оппозиции, передает во вторник телерадиокомпания "Кан".

По ее данным, одна из двух израильских противоракет упала на территории Сирии, вторая самоликвидировалась по сигналу с земли, когда стало понятно, что угроза перелета "Точек" через границу оказалась ложной и они разорвутся в пределах соседней страны.

"Одна из противоракет "Пращи Давида", которые были выпущены на севере, упала на территории Сирии… Другая была уничтожена в воздухе самими военными", — говорится в сообщении.

По сведениям "Кан", применить "Пращу Давида", которая только в прошлом году была принята на вооружение, военные решили, когда засекли пуски в Сирии двух тактических ракет советского производства "Точка" (SS-21 по классификации НАТО), способных нести до полутонны взрывчатки на расстояние от 15 до 185 километров.

"Праща Давида", созданная совместно с США, задумана как промежуточное звено между тактическим комплексом ПРО "Железный купол", способным перехватывать ракеты малой дальности типа палестинских "кассамов", "градов", ливанских "катюш", и дальнобойными противоракетами Patriot и "Хец" ("Стрела"), которые противостоят иранским "шихабам" и сирийским "скадам" в наиболее совершенных модификациях.