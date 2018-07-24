На севере Израиля сработали сирены тревоги

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл — РИА Новости. Сирены тревоги прозвучали на севере Израиля, предупреждая местных жителей о возможном обстреле из соседней Сирии.

Военные говорят, что система оповещения сработала в небольших населенных пунктах Голанских высот и Иорданской долины, а также в городе Кацрине.

"Подробности выясняются", — сообщила армейская пресс-служба.

Одной из самых частых причин срабатывания сирен тревоги в последние месяцы стал огонь израильской ПВО по беспилотным летательным аппаратам или ракетам, приближающимся со стороны Сирии. В юго-западных районах соседней страны, которые примыкают к Израилю и Иордании, сейчас идет крупная операция правительственных войск против отрядов оппозиции.

Накануне сирены тревоги прозвучали на севере из-за применения установки "Праща Давида" против двух сирийских ракет, которые, по расчетам военных, могли упасть на израильской стороне границы.

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