На севере Израиля сработали сирены тревоги

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июл — РИА Новости. Сирены тревоги прозвучали на севере Израиля, предупреждая местных жителей о возможном обстреле из соседней Сирии.
"Подробности выясняются", — сообщила армейская пресс-служба.
Одной из самых частых причин срабатывания сирен тревоги в последние месяцы стал огонь израильской ПВО по беспилотным летательным аппаратам или ракетам, приближающимся со стороны Сирии. В юго-западных районах соседней страны, которые примыкают к Израилю и Иордании, сейчас идет крупная операция правительственных войск против отрядов оппозиции.
Накануне сирены тревоги прозвучали на севере из-за применения установки "Праща Давида" против двух сирийских ракет, которые, по расчетам военных, могли упасть на израильской стороне границы.
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