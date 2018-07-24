Путин выразил властям Греции соболезнования в связи с последствиями пожаров

Пожарный вертолет пролетает над лесным пожаром в городе Рафина около Афин, Греция. Архивное фото

Пожарный вертолет пролетает над лесным пожаром в городе Рафина около Афин, Греция. Архивное фото

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Греции Прокопису Павлопулосу и премьер-министру страны Алексису Ципрасу телеграмму с соболезнованиями в связи с последствиями лесных пожаров, сообщает пресс-служба Кремля.

В Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, в основном в столичном регионе Аттика. Погибли более 50 человек. В последние дни в стране стоит 40-градусная жара, а в понедельник ситуация усугублялась сильным ветром, из-за чего пожарные не могли справиться с огнем.

"Президент РФ Путин направил президенту Греческой Республики Павлопулосу и премьер-министру Греческой Республики Ципрасу телеграмму с выражением соболезнований в связи с трагическими последствиями лесных пожаров, охвативших многие районы Греции", — говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что в России искренне разделяют скорбь братского народа, и передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.