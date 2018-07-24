Пострадавший в Эймсбери сожалеет, что подарил найденный флакон подруге

Сотрудники британских спецслужб в защитных костюмах у жилого дома в Солсбери в связи с расследованием отравления людей в Эймсбери

Сотрудники британских спецслужб в защитных костюмах у жилого дома в Солсбери в связи с расследованием отравления людей в Эймсбери

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери британец Чарли Роули сожалеет, что подарил найденный флакон с отравляющим веществом своей спутнице, позже скончавшейся в больнице в Солсбери, сообщает газета Sun.

Как рассказал в бесед с изданием Роули, он думал, что нашел флакон с духами и не подозревал, что находка может представлять угрозу.

"Я помню, что нашел косметический флакон, подобрал его и подарил Дон. Мне очень грустно, что с ней это произошло, это ужасно, шокирующе. Я все еще проходил лечение, когда мне сообщили о ее кончине. Не думаю, что когда-нибудь смогу это пережить", — заявил Роули.

Мужчина также помнит, что флакон треснул у него в руках. По его словам, ему повезло, что сам он выжил. Роули выразил соболезнования родственникам своей спутницы.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.