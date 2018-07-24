Путин выразил готовность помочь Греции в преодолении последствий пожаров

13:2824.07.2018
(обновлено: 13:31 24.07.2018)
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Греции Прокопису Павлопулосу и премьер-министру страны Алексису Ципрасу выразил готовность оказать необходимую помощь в преодолении последствий стихийного бедствия, сообщает пресс-служба Кремля.
В Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, в основном в столичном регионе Аттика. Погибли более 50 человек. В последние дни в стране стоит 40-градусная жара, а в понедельник ситуация усугублялась сильным ветром, из-за чего пожарные не могли справиться с огнём. Ситуация вышла из-под контроля.
"Президент России выразил готовность оказать необходимую помощь в преодолении последствий стихийного бедствия", — говорится в сообщении.
Огонь вспыхнул 23 июля близ курортного городка Кинета, расположенного примерно в 50 километрах от греческой столицы.
Вскоре пожар перекинулся на прибрежные поселения между Афинами и Коринфом.
Некоторые люди пытались спасти имущество, другие покидали свои дома.
Ситуация вышла из-под контроля.
Жертвами трагедии стали 50 человек.
Пострадали более 150 человек, в том числе дети.
Пожарная служба получает много звонков о пропавших без вести людях.
В районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин, введен режим чрезвычайного положения.
Греческое общественное телевидение назвало случившееся национальной трагедией.
С огнем борются сотни пожарных, самолеты и вертолеты пожарной авиации, но сильный ветер мешает им взять ситуацию под контроль.
Экстренные службы призывают держаться подальше от территории, охваченной пламенем.
Для эвакуации людей из прибрежных районов задействованы корабли военно-морских сил Греции.
Тушить пожары помогают другие страны.
Испания направляет к месту трагедии самолеты пожарной авиации, Кипр - пожарных.
По данным пожарной службы, за сутки произошло 47 лесных пожаров.