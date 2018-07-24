Путин выразил готовность помочь Греции в преодолении последствий пожаров

Пожар в городе Рафина в Греции. Архивное фото

Пожар в городе Рафина в Греции. Архивное фото

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Греции Прокопису Павлопулосу и премьер-министру страны Алексису Ципрасу выразил готовность оказать необходимую помощь в преодолении последствий стихийного бедствия, сообщает пресс-служба Кремля.

В Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, в основном в столичном регионе Аттика. Погибли более 50 человек. В последние дни в стране стоит 40-градусная жара, а в понедельник ситуация усугублялась сильным ветром, из-за чего пожарные не могли справиться с огнём. Ситуация вышла из-под контроля.

"Президент России выразил готовность оказать необходимую помощь в преодолении последствий стихийного бедствия", — говорится в сообщении.