Додон считает, что союз социалистов и демократов в Молдавии невозможен

КИШИНЕВ, 24 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон уверен, что появление после парламентских выборов в стране коалиции социалистов и демократов невозможно из идеологических соображений.

По словам президента, журналисты часто спрашивают, что будет после парламентских выборов, и выдвигают версию о создании коалиции между Партией социалистов и Демократической партией Молдавии. Додон выразил уверенность, что подобного не произойдет.

"Пропрезидентская Партия социалистов из идеологических соображений не может создавать альянсы с правыми или демократами. Это принципиальный вопрос. Как социалисты, которые выступают за нейтралитет, могут создавать коалиции с теми, кто выступает за НАТО?" — написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, партия социалистов выступает за сохранение государственности, поэтому не может быть вместе с теми, "кто ходит на марши сексменьшинств и выступает за ликвидацию Молдовы".

Мандат действующего парламента Молдавии истекает 30 ноября 2018 года. Ранее Додон заявлял, что выборы в законодательный орган страны могут пройти 18 или 25 ноября.