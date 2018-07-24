"Мы - колония": Пашинин сравнил украинцев с папуасами

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Актер Анатолий Пашинин, отправившийся воевать в Донбасс на стороне украинских силовиков, рассказал, в чем заключается проблема украинцев.
Актер также отметил, что "предки" украинцев совершенно ничего не оставили потомкам, кроме "разоренной страны".
"Мы — колония, в которой, у нас, как у папуасов, нет прав на реализацию, нет таких возможностей на реализацию, как у любого беженца", — заявил Пашинин в интервью журналистке Соне Кошкиной.
Анатолий Пашинин, снимавшийся в фильмах "Адмирал" и "Мы из будущего", а также во многих сериалах, год назад заявил о вступлении в добровольческий батальон, созданный на основе "Правого сектора"*. В одном из интервью он утверждал, что в Донбассе "не выполняет долг", а "кайф ловит".
Возвращаться в Россию актер не собирается. При этом он критиковал украинскую армию за "крепостные советские порядки".
*Организация запрещена в России.