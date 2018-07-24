"Мы - колония": Пашинин сравнил украинцев с папуасами

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Актер Анатолий Пашинин, отправившийся воевать в Донбасс на стороне украинских силовиков, рассказал, в чем заключается проблема украинцев.

По словам артиста, жители Украины могут называть себя "как угодно", но не украинцами. Пашинин считает, что населению безразлична судьба своей страны.

Актер также отметил, что "предки" украинцев совершенно ничего не оставили потомкам, кроме "разоренной страны".

"Мы — колония, в которой, у нас, как у папуасов, нет прав на реализацию, нет таких возможностей на реализацию, как у любого беженца", — заявил Пашинин в интервью журналистке Соне Кошкиной.

Анатолий Пашинин, снимавшийся в фильмах "Адмирал" и "Мы из будущего", а также во многих сериалах, год назад заявил о вступлении в добровольческий батальон, созданный на основе "Правого сектора"*. В одном из интервью он утверждал, что в Донбассе "не выполняет долг", а "кайф ловит".

Возвращаться в Россию актер не собирается. При этом он критиковал украинскую армию за "крепостные советские порядки".

*Организация запрещена в России.