Девять австралийцев наградили за отвагу при спасении детей в Таиланде

Полиция на посту около пещерного комплекса Тхам Луанг после завершения спасательной миссии в футбольной команды Дикие кабаны и их тренера, Таиланд. 15 июля 2018

Полиция на посту около пещерного комплекса Тхам Луанг после завершения спасательной миссии в футбольной команды Дикие кабаны и их тренера, Таиланд. 15 июля 2018

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Девять австралийцев, которые принимали участие в спасении игроков детской футбольной команды и их тренера из затопленной пещеры в Таиланде, получили во вторник медали "За отвагу", сообщает местный новостной портал News.com.au.

По данным портала, к наградам были представлены восемь дайверов и анестезиолог. По словам генерал-губернатора Питера Косграва, все получившие награды проявили выдающуюся храбрость в успешной операции по спасению 12 игроков футбольной команды и их тренера.

Двенадцать подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars ("Лесные вепри") и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Операция по спасению длилась трое суток.