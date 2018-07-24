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КНДР могла начать демонтаж объектов на космодроме Сохэ, считает эксперт

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© AFP 2018 / PEDRO UGARTEКосмодром Сохэ в КНДР. Архивное фотоКосмодром Сохэ в КНДР. Архивное фото
© AFP 2018 / PEDRO UGARTE

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. КНДР действительно могла начать демонтаж объектов на космодроме Сохэ, но окончательную ясность по этому вопросу могла бы внести только встреча между Северной Кореей и США, считает заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН, профессор МГИМО МИД России Георгий Толорая.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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Портал 38 North, публикующий материалы экспертов по Северной Корее, сообщил, что КНДР начала демонтаж объектов на космодроме Сохэ (Тончхан-ни) в провинции Пхёнан-Пукто, где испытывали межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15".

Согласно спутниковым снимкам от 20 июля, на полигоне идет процесс по демонтажу здания, где осуществлялась подготовка ракет-носителей, а также площадки для проведения испытания ракетных двигателей. Согласно докладу портала, объекты на космодроме, как считается, сыграли важную роль в развитии технологий для программы Северной Кореи по созданию межконтинентальных баллистических ракет и данные усилия по демонтажу представляют собой значительные меры по установлению доверия со стороны КНДР.

Глава КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Они (эксперты 38 North – ред.) базируются на снимках из космоса, поэтому довольно надежно их интерпретируют. Поэтому, если они увидели, что какие-то сооружения на космодроме Сохэ разрушаются, значит, они разрушаются", — сказал Толорая РИА Новости.

Как пояснил эксперт, космодром Сохэ использовался для запусков межконтинентальных баллистических ракет и спутников. "То есть, возможно, что (лидер КНДР) Ким Чен Ын выполняет свое обещание, что он прекратит программу межконтинентальных баллистических ракет, которые угрожали Америке", — отметил Толорая, добавив, что это было бы мудрым шагом со стороны Пхеньяна, но теперь необходимо ответное взаимное действие со стороны США.

По его словам, окончательную ясность по этому вопросу "внесет только встреча американцев и северокорейцев". "Если они (северокорейцы) скажут, что мы это делаем, значит, они это делают. Если нет, то, может, они там что-то перестраивают", — сказал Толорая.

Госсекретарь США Майк Помпео и заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхоль во время встречи. 7 июля 2018
© REUTERS / Andrew Harnik/Pool
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Он также подчеркнул, что существует еще один космодром – Мусудан. Толорая пояснил, что КНДР уже свои военные ракеты перевела в мобильный базис и для их развертывания им космодромы не нужны, они требуются для испытаний, для совершенствования ракет.

На встрече 12 июня Трамп и Ким Чен Ын договорились о денуклеаризации КНДР и гарантиях безопасности для этой страны. Однако никаких конкретных договоренностей по срокам и деталям этого процесса в заявлении лидеров не было.

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© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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