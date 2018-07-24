Испания направит в Грецию два самолета, чтобы помочь в тушении пожаров

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Испания направляет два самолета на помощь Греции в тушении лесных пожаров, сообщается на сайте испанского министерства сельского хозяйства, рыболовства, пищевой промышленности.

Как сообщается в заявлении министерства, "два самолета-амфибии Canadair направлены в Грецию для оказания помощи в работах по сдерживанию и тушению лесных пожаров". Согласно заявлению министерства, самолеты должны вылететь в Грецию во вторник.

"Ужасные новости приходят из Греции. Испания уже активировала европейские механизмы гражданской защиты, чтобы отправить два самолета-амфибии на помощь в тушении пожара. Я выражаю солидарность с греческим народом", — написал премьер-министр Испании Педро Санчес в Twitter.

Ранее сообщалось, что в результате лесных пожаров в Греции погибли по меньшей мере 50 человек, более 150 получили ранения.

В Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, в основном в столичном регионе Аттика. В последние дни в Греции стоит 40-градусная жара, а в понедельник ситуация усугублялась сильным ветром — до 7 баллов по шкале Бофорта, из-за чего пожарные не могли справиться с огнём. Ситуация вышла из-под контроля.

В Аттике объявлено чрезвычайное положение. В правительстве не исключают, что пожары были вызваны поджогами — за день одновременно появились 15 очагов пожаров. СМИ сравнивают ситуацию с 2007 годом, когда по всей стране полыхали десятки крупных очагов пожаров.