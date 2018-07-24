В Пакистане бывший военный открыл огонь по людям, погибли шесть человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл — РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли и еще столько же получили ранения в результате стрельбы, которую устроил отставной военнослужащий в округе Чавкал пакистанской провинции Пенджаб, пишет газета Dawn со ссылкой на полицию.

Согласно этим данным, инцидент произошел в понедельник вечером. Газета сообщает, что 50-летний Мохаммад Саид без видимых причин открыл беспорядочный огонь из автомата по посетителям одного из кафе, расположенных рядом с его домом, а также по случайным прохожим. После этого мужчина покончил с собой.

"Саид не произнес ни единого слова, а лишь продолжал стрелять в каждого, кто попадался ему на глаза", — рассказал изданию один из очевидцев произошедшего.

Как отмечают СМИ, мужчина страдал тяжелой депрессией из-за развода. Следствие полагает, что сообщников у него не было.