В Пакистане бывший военный открыл огонь по людям, погибли шесть человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июл — РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли и еще столько же получили ранения в результате стрельбы, которую устроил отставной военнослужащий в округе Чавкал пакистанской провинции Пенджаб, пишет газета Dawn со ссылкой на полицию.
"Саид не произнес ни единого слова, а лишь продолжал стрелять в каждого, кто попадался ему на глаза", — рассказал изданию один из очевидцев произошедшего.
Как отмечают СМИ, мужчина страдал тяжелой депрессией из-за развода. Следствие полагает, что сообщников у него не было.