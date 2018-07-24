ЕС задействует механизм оказания помощи при ЧС для тушения пожаров в Греции

Дым от лесных пожаров над Акрополем в Афинах. 23 июля 2018 года

Дым от лесных пожаров над Акрополем в Афинах. 23 июля 2018 года

БРЮССЕЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Власти ЕС задействуют механизм оказания помощи при ЧС для содействия Греции в тушении лестных пожаров, которые привели к гибели людей, на данный момент помощь выделили две страны, согласование мер продолжится в ближайшие часы.

Число жертв пожаров в Греции составило, по последним данным, 50 человек.

"ЕС активирует механизм гражданской защиты, чтобы помочь Греции", — сообщил во вторник журналистам источник в структурах ЕС, отметив, что это может произойти "в течение нескольких часов".

Ранее во вторник еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному регулированию Кристос Стилианидес уже сообщил в своем аккаунте в Twitter, что Кипр и Испания предложили свою помощь Греции через механизм гражданской защиты, в том числе команды из 64 пожарных и медиков, а также два пожарных самолета и другую технику.

По его словам, накануне вечером ему звонил глава ЕК Жан-Клод Юнкер, который заявил, что "с большой тревогой следит за пожарами в Греции". "Мы работаем круглосуточно с государствами-членами для предоставления запрошенной помощи", — добавил еврокомиссар.

На прошлой неделе ЕК мобилизовала помощь для тушения пожаров в Швеции — в общей сложности было предоставлено одиннадцать единиц авиатехники, свыше 60 автотранспортных средств и порядка 200 человек личного состава.