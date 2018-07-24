ПАРИЖ, 24 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Одна из трех основательниц Femen Оксана Шачко покончила с собой в Париже, сообщила РИА Новости другая представительница движения Инна Шевченко.
"Да, да, могу подтвердить", — сказала она на просьбу корреспондента подтвердить информацию о смерти Шачко.
Ранее некоторые СМИ со ссылкой на сообщение в социальных сетях написали, что Шачко свела счеты с жизнью 23 июля в своей парижской квартире.
Причина самоубийства неизвестна.
Femen
Члены движения называют своими целями борьбу за права женщин и свободу слова, а также борьбу против проституции и сексуальных домогательств. Также девушки проводят политические митинги и мероприятия в защиту однополых браков и против педофилии.
Лидер Femen — Анна Гуцол. Всего в организации около 40 активисток, в основном это студентки украинских вузов. Еще около 300 участниц помогают в проведении акций.
Активистки движения, зарегистрированного во Франции в 2012 году, проводят эпатажные топлес-акции по всему миру. Иногда организацию ошибочно называют феминистской — и Femen, и феминистки отрицают это.
Участницы движения часто носят цветочный венок — традиционный украинский головной убор.