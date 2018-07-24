В Париже покончила с собой одна из основательниц движения Femen

ПАРИЖ, 24 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Одна из трех основательниц Femen Оксана Шачко покончила с собой в Париже, сообщила РИА Новости другая представительница движения Инна Шевченко.

"Да, да, могу подтвердить", — сказала она на просьбу корреспондента подтвердить информацию о смерти Шачко.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на сообщение в социальных сетях написали, что Шачко свела счеты с жизнью 23 июля в своей парижской квартире.

Причина самоубийства неизвестна.

Femen

Оксана Шачко стояла у истоков Femen, появившегося в 2008 году на Украине.

Члены движения называют своими целями борьбу за права женщин и свободу слова, а также борьбу против проституции и сексуальных домогательств. Также девушки проводят политические митинги и мероприятия в защиту однополых браков и против педофилии.

Лидер Femen — Анна Гуцол. Всего в организации около 40 активисток, в основном это студентки украинских вузов. Еще около 300 участниц помогают в проведении акций.

Активистки движения, зарегистрированного во Франции в 2012 году, проводят эпатажные топлес-акции по всему миру. Иногда организацию ошибочно называют феминистской — и Femen, и феминистки отрицают это.

Участницы движения часто носят цветочный венок — традиционный украинский головной убор.