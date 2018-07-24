Стоимость воды для украинцев вырастет из-за роста цены жидкого хлора

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Стоимость воды для украинцев вырастет на 2-3% из-за увеличения стоимости жидкого хлора, необходимого для ее очистки, сообщила во вторник вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

Единственный производитель жидкого хлора на Украине, предприятие "ДнепрАзот" из-за подорожания энергоресурсов и вызванных этим убытков остановило полностью остановило работу, в том числе и работу хлорной группы цехов, объем производства которой составляет 10% от общего объема. Позднее "ДнепрАзот" возобновил работу цехов по производству хлора, при этом стоимость хлора выросла до 47 тысяч гривен (около 1,6 тысячи долларов) за одну тонну, что почти в пять раз дороже, чем в 2017 году.

"Не думаю, что "ДнепрАзот" вышел из этой ситуации с красивым лицом. Повышение цены на хлор повлияет на каждого потребителя на Украине, за счет увеличения стоимости хлора стоимость воды вырастет минимум на 2 —3% независимо от размера городов", — цитирует Бабий сайт украинского "5 канала".

Она отметила, что теперь на Украине серьезно задумались над тем, чтобы "ДнепрАзот" не оставался в дальнейшем монополистом. "Мы сделаем выводы. И будем налаживать импорт, создавать резервы, у нас будут импортируемые контракты для предотвращения таких последствий в будущем".

Бабий также сообщила, что ситуация с "ДнепрАзотом" оживила дискуссию об альтернативах очистки воды хлором. "Мы сделаем выводы, привлечем науку, определим типы очистки воды для разных городов Украины и реализуем это через программу "Питьевая вода", — добавила Бабий.