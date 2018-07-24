Адвокат Трампа назвал спецпрокурору условия для дачи президентом показаний

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что американский лидер Дональд Трамп согласился бы на интервью спецпрокурора Роберта Мюллера на условиях, выдвинутых адвокатами президента, передает агентство Блумберг.

По словам Джулиани, Трамп согласился бы дать показания спецпрокурору, если бы интервью ограничивалось вопросами о якобы имевшем месте вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году. Президент США требует, чтобы ему не задавали вопросов о препятствии правосудию при расследовании вмешательства в выборы.

Он отметил, что команда адвокатов Трампа обеспокоена тем, что Мюллер может поверить заявлениям свидетелей, противоречащим показаниям Трампа, таким как уволенный президентом экс-директор ФБР Джеймс Коми. Он добавил, что это может поставить президента под угрозу обвинения о даче ложных показаний.

Джулиани заявил, что Мюллер на данный момент не откликнулся на предложение юристов.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".