Россиян среди погибших и пострадавших при пожарах в Греции нет

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Граждан РФ среди погибших и пострадавших в результате пожаров в Греции, по предварительным данным, нет, сообщил старший советник посольства России в Афинах Владимир Майстренко.

Ранее газета Greek Reporter со ссылкой на местных чиновников сообщило, что число погибших в результате сильных пожаров, вспыхнувших неподалеку от Афин, возросло до 48 человек.

"По предварительным данным, среди погибших и пострадавших граждан Российской Федерации нет, однако эта информация активно перепроверяется нашими консульскими работниками", — сообщил Майстренко в эфире телеканала "Россия 24".

Пожар перекинулся на прибрежные поселения между Афинами и Коринфом. В тушении задействованы десятки пожарных, три пожарных самолета и два вертолета, но сильный ветер мешает им взять огонь под контроль. Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения в районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин.

Летом лесные пожары часто случаются в Греции. В 2017 году в ряде регионов страны из-за пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации.

В 2007 году по всей Греции также полыхали пожары. Многие обозреватели уверены, что их причиной были поджоги с целью дестабилизировать ситуацию в стране и отстранить от власти бывшего премьер-министра Костаса Караманлиса.