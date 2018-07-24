В Японии из-за жары за неделю госпитализировали более 22,5 тысячи человек

ТОКИО, 24 июл – РИА Новости. Установившаяся на обширной территории Японии жара привела к гибели 65 человек в течение недели, более 22,5 тысячи человек были госпитализированы с тепловыми ударами, свидетельствуют данные управления пожарной охраны, в ведении которой находится служба скорой помощи.

Наибольшее число пострадавших от жары в период с 16 по 22 июля отмечается в столичном регионе, в префектурах Аити, Осака, Саитама, Хёго, Тиба и Киото. Больше половины – люди пожилого возраста.

Жаркая погода в Японии установилась около двух недель назад после нескольких дней обильных ливней, повлекших за собой наводнения и паводки. На протяжении недели столбики термометров на значительной территории страны, включая пострадавшие районы, удерживались на отметке около 35 градусов.

Однако в минувшие выходные температура в ряде регионов резко подскочила к 40-градусной отметке, а в понедельник и вовсе достигла рекордных значений, превысив 41,1 градуса. Рекордные значения были зафиксированы в городе Кумагая префектуры Сайтама. Прежде в Японии самая высокая температура достигла 41 градуса 12 августа 2013 года в районе Симанто префектуры Коти.

© AP Photo / Shizuo Kambayashi Жара в Токио. 9 июля 2017 © AP Photo / Shizuo Kambayashi Жара в Токио. 9 июля 2017

Жара продолжится

Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие дни в Японии сохранится жаркая погода. В юго-западных, центральных и восточных районах страны температура вновь превысит отметку в 35 градусов, а в ряде регионов в очередной раз приблизится к 40-градусному порогу.

Изнуряющая жара не спадает даже в ночное время. Так, рано утром вторника, когда на часах не было еще и семи, воздух в некоторых районах уже прогрелся выше 33 градусов. По данным метеорологов, во вторник в городах Киото и Нагоя ожидается не менее 38 градусов, городах Осака и Нара – не менее 37 градусов, в Токио и Хиросиме – не менее 36 градусов.

Специалисты отмечают, что температура в юго-западных и центральных регионах в июле этого года превышает средние показатели на 3,5-4 градуса и является рекордной за всю историю метеорологических наблюдений, начатых в 1961 году.

Несмотря на то, что жизнь в Японии не изменилась радикальным образом с приходом жары, эксперты предупреждают, что высокие температуры в Японии могут сохраниться еще около двух недель и в связи с повышением температуры призывают людей пользоваться кондиционерами и стараться не находиться долгое время на улице, а также постоянно пить воду.

Отмена мероприятий и опасения про ОИ — 2020

Середина и конец июля являются периодом традиционных праздников и парадов во многих регионах Японии. В популярном у туристов городе Киото в это время проходит знаменитый "Гион мацури", а в соседнем городе Осака – "Тэндзин мацури". Оба мероприятия сопровождаются красочными парадами по улицам в дневное время и зрелищными фейерверками ночью.

Однако в этом году в связи с рекордными температурами организаторы фестиваля в Киото приняли решение отменить один из парадов, опасаясь многочисленных жертв и пострадавших среди выступающих и наблюдателей. Будут ли приняты аналогичные меры в отношении мероприятий в других городах, пока не сообщается.

В то же время Организационный комитет Олимпийских игр в Токио в 2020 году уже рассматривает введение ряда мер, которые могли бы помочь избежать многочисленных жертв среди спортсменов и гостей японской столицы на случай повторения жары.

Так, время начала марафонов может быть сдвинуто на 7 утра, что на 30 минут раньше существующего регламента. На протяжении трассы будут установлены специальные "охлаждающие зоны" с тентами, вентиляторами и распылителями влаги.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon Мужчины отдыхают возле распрыскивателя воды в одном из парков Токио. 17 июля 2018 © REUTERS / Kim Kyung-Hoon Мужчины отдыхают возле распрыскивателя воды в одном из парков Токио. 17 июля 2018

Кроме этого был начат эксперимент по установке распылителей влаги на токийских автобусных остановках. К настоящему времени системы были установлены в двух местах, но в случае успеха, подобные новшества будут внедрены повсеместно.

Проблема кондиционеров в школах

Жаркая погода в Японии, которая традиционно приходит после сезона дождей вместе с цокотом цикад, как правило, совпадает с началом летних каникул в большинстве школ. Однако, возможно, именно этот факт и позволяет руководству образовательных учреждений постоянно откладывать решение серьезной проблемы отсутствия кондиционеров во многих классах и помещениях.

В настоящее время, согласно статистике японского правительства, лишь 42% начальных и средних школ оборудованы системой контроля температуры. В результате, учащиеся, у которых в отличие от политиков нет поблажек в отношении формы одежды, вынуждены грызть гранит науки в душных помещениях при открытых окнах. В некоторых случаях, в классах устанавливают вентиляторы.

Безусловно, такая ситуация не повсеместна, и многие школы в прошлые годы установили кондиционеры в классах. Но не везде. Не отменяются и летние спортивные мероприятия, нередко заканчивающиеся массовой госпитализацией детей с тепловыми и солнечными ударами.

В связи с этим власти Японии рассматривают возможность введения гибкого графика летних каникул в случае жаркой погоды за счет сокращения периода зимнего отдыха. Об этом, в частности, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга. Он также подчеркнул, что проблема кондиционирования помещений в японских образовательных учреждениях является неотложной и призвал местные администрации и руководства школ принять необходимые меры в кратчайшие сроки.