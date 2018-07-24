Число погибших из-за пожаров в Греции возросло почти до 50, сообщили СМИ

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Число погибших в результате сильных пожаров, вспыхнувших неподалеку от Афин, возросло до 48 человек, сообщил Sputnik Греция.

Ранее сообщалось о 24 погибших.

Как сообщает издание, тела еще 24 погибших были обнаружены во вторник утром рядом с пляжем курортного района Мати к востоку от Афин. По данным издания, люди пытались добраться до моря, чтобы спастись от пожара.

Ранее сообщалось, что из-за пожаров еще по меньшей мере 69 человек были госпитализированы, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Пожар перекинулся на прибрежные поселения между Афинами и Коринфом. В тушении задействованы десятки пожарных, три пожарных самолета и два вертолета, но сильный ветер мешает им взять огонь под контроль. Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения в районах, расположенных к северо-востоку и западу от Афин.

Летом лесные пожары часто случаются в Греции. В 2017 году в ряде регионов страны из-за пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации.

В 2007 году по всей Греции также полыхали пожары. Многие обозреватели уверены, что их причиной были поджоги с целью дестабилизировать ситуацию в стране и отстранить от власти бывшего премьер-министра Костаса Караманлиса.