НЬЮ-ЙОРК, 24 июл — РИА Новости. Полезность и необходимость существования такого мирового института как ООН бесспорна, однако будут попытки обойти правила и принципы его работы, полагает российский политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

"Институт ООН незаменим, ничего другого придумать невозможно, это невозможно заменить", — считает Лукьянов.

"По поводу полезности, при всех изменениях, которые случились за последние годы, десятилетия, принцип "вето" свою роль выполняет, его ввели, чтобы не было войны", — сказал эксперт, уточнив, что зачастую сейчас это "выглядит в глазах международных масс довольной неприлично, когда великие державы посредством права вето выясняют отношения и не решаются важные конфликты".

"То, что будут искаться способы обойти ООН — сомнений нет, Совбез ООН вопиющая антидемократическая структура, пять стран имеют привилегии, а другим — не положено, что со временем будет вызывать все больше вопросов", — полагает Лукьянов.

"Попытки предлагать, чтобы Генассамблея ООН могла что-то решать большинством голосов будут предприниматься, другое дело, что при всех своих различиях пять стран-постоянных членов имеют общее желание никому свои привилегии не отдавать, ничего не изменится", — добавил он.

Эксперт добавил, что отсутствие понятных и прозрачных критериев также не позволит создать возможность расширения "избранных стран" в Совбезе ООН.