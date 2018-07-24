Число погибших из-за последствий урагана во Вьетнаме выросло до 27

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Число погибших в результате наводнений и оползней во Вьетнаме, вызванных ураганом "Сон-Тинь", увеличилось до 27, получили ранения 26 человек, семеро пропали без вести, передает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление Центрального руководящего комитета по предотвращению и контролю стихийных бедствий.

Ранее местное издание VnExpress сообщало, что в результате наводнений и оползней погибли 20 человек, 14 пострадали.

Тайфун "Сон-Тинь" ранее ослаб до категории тропического шторма, однако стал причиной сильных ливней и подъема уровня воды в реках и водохранилищах в нескольких регионах Вьетнама. Вызванные им наводнения разрушили сотни домов в трех северных провинциях Йенбай, Шонла и Куангнинь, а также в двух центральных провинциях Тханьхоа и Нгеан. Более 80 тысяч гектаров рисовых полей оказались затоплены, оползни парализовали движение транспорта на многих участках национальных и провинциальных дорог.

По данным издания, сильнее всего пострадала провинция Йенбай, где разрушены 600 домов, повреждены десятки объектов инфраструктуры и энергетики. Наводнения в этом регионе унесли жизни десяти человек. Власти направили в регион для оказания помощи населению 6,5 тысячи военнослужащих.