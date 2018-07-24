Среди жертв пожаров в Греции много детей, сообщили СМИ

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Жертвами сильных пожаров в Восточной Аттике стали по меньшей мере 24 человека, однако есть опасения, что их может быть больше, поскольку в пожарную службу поступает много звонков о пропавших без вести людях, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

"Среди погибших много маленьких детей", — говорится в сообщении.

Все погибшие были обнаружены в районе между городками Рафина и Неа Макри, в частности, в посёлках Мати и Коккино Лиманаки, на востоке Аттики. Люди там были заблокированы огнём в домах и автомобилях или пытались спастись в море, но утонули, пишет агентство.

В правительстве не исключают, что пожары были вызваны поджогами.

Официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос заявил, что за день одновременно появились 15 очагов пожаров, в связи с чем Греция обратилась за помощью к США, чтобы американская авиация в греческом воздушном пространстве следила за любыми подозрительными действиями.

Помощь в тушении огня оказывают другие страны. Испания направляет самолеты пожарной авиации, Кипр посылает 60 пожарных.