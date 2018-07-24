Количество пострадавших при пожарах в Греции возросло до 156 человек

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Количество пострадавших в результате пожаров в Греции, унесших жизни 24 человек, возросло до 156, среди них 16 детей, в критическом состоянии находятся 11 человек.

Греческое общественное телевидение ERT назвало случившееся национальной трагедией.

Ситуация вышла из-под контроля, в Аттике объявлено чрезвычайное положение.

В понедельник вспыхнуло несколько крупных пожаров. Сгорели десятки домов. Наиболее сложная ситуация в районе Кинета на западе Аттики, где с огнём борются сотни пожарных, самолеты и вертолёты пожарной авиации, закрыта национальная автотрасса Афины-Коринф.

Сильные пожары и на востоке столичного региона в районе Каллитехнуполи, Дау Пентелис, Нео Вутза, Мати, Рафина, где эвакуированы дети из летних лагерей.

Для эвакуации людей из прибрежных районов задействованы корабли военно-морских сил Греции. Они вывезли более 760 человек.