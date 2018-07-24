МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. КНДР начала демонтаж объектов на космодроме Сохэ (Тончхан-ни) в провинции Пхёнан-Пукто, где испытывали межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", сообщает американо-южнокорейский портал 38 North, публикующий материалы экспертов по Северной Корее.

Согласно спутниковым снимкам от 20 июля, на полигоне идет процесс по демонтажу здания, где осуществлялась подготовка ракет-носителей, а также площадки для проведения испытания ракетных двигателей.

"Так как эти объекты, как считается, сыграли важную роль в развитии технологий для программы Северной Кореи по созданию межконтинентальных баллистических ракет, данные усилия представляют собой значительные меры по установлению доверия со стороны Северной Кореи", — говорится в докладе. Эксперты также отметили, что согласно анализу снимков, работа по демонтажу скорее всего началась около двух недель назад.

На встрече 12 июня Трамп и Ким Чен Ын договорились о денуклеаризации КНДР и гарантиях безопасности для этой страны. Однако никаких конкретных договоренностей по срокам и деталям этого процесса в заявлении лидеров не было.