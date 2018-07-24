В Китае начали антикоррупционное расследование по делу о подделке вакцины

ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Власти Китая во вторник начали антикоррупционное расследование по делу о нарушениях при производстве вакцины от бешенства, из-за которого на прошлой неделе разгорелся громкий скандал, говорится в заявлении центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины.

"Комиссия по проверке дисциплины провинции Гирин уделяет большое внимание инциденту с нарушениями при производстве вакцины от бешенства компанией Changchun Changsheng Life Sciences, намерена провести серьезное и тщательное расследование и добиваться того, чтобы все виновные по этому делу получили заслуженное строгое наказание согласно законам страны", — говорится в заявлении.

Отмечается, что на провинциальном уровне будет создана специальная рабочая группа по расследованию инцидента, помимо этого провинциальное управление по контролю продуктов питания и медикаментов должно выяснить причины и обстоятельства, почему столь грубое нарушение было допущено.

Новый громкий скандал вокруг производства вакцин разразился в Китае, на этот раз он коснулся крупного производителя фармацевтических препаратов из провинции Цзилинь (Гирин) Changchun Changsheng Life Sciences, который занимает второе место по объемам производства вакцины от бешенства в КНР.

Государственное управление Китая по контролю продуктов питания и медикаментов (CFDA) после проведенной проверки потребовало от Changchun Changsheng Life Sciences немедленно прекратить производство вакцины. Власти выявили, что предприятие подделывает данные о производстве и нарушает государственные нормы управления качеством продукции. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета Китая Ли Кэцян резко раскритиковали действия компании и дали распоряжения о проведении тщательного расследования.

История получила широкий резонанс в социальных сетях, так как пострадавшими от контрафактной вакцины являются преимущественно дети до шести лет. Общественность призвала власти принять меры и наказать компанию и всех причастных самым серьезным образом.