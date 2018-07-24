ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости. Конгресс намерен продлить запрет на сотрудничество между американскими и российскими военными, следует из отчета комитетов по вооруженным силам сената и палаты представителей США.

Примечательно, что Россию в документе называют "конкурентом" США.

"Американские военные сталкиваются с вызовами на многих фронтах, включая тревожное увеличение числа серьезных несчастных случаев в ходе учений; возрождение таких конкурентов, как Россия и Китай; ядерные амбиции Ирана и Северной Кореи; необходимость сохранения давления на ИГ* (запрещена в РФ), "Аль-Каиду"* (запрещена в РФ) и других террористических группировок. Закон о национальной обороне на 2019 фискальный год внедряет новые реформы, предназначенные на ускорение процесса принятия решений и улучшение быстроты военного маневрирования", — следует из преамбулы опубликованного совместного отчета.

Объем проекта бюджета составляет 717 миллиардов долларов США. Два палатам конгресса его еще предстоит одобрить. После этого он поступит на подпись президенту США.

России в проекте оборонного бюджета посвящена отдельная глава.

В законе о национальной обороне на 2019 год отмечается, что для "противостояния России" США планируют предпринять следующие шаги: "запретить сотрудничество по линии военных с Россией", "обеспечить гибкость стратегическим партнерам и союзникам для перехода от использования российского вооружений к американскому", "запретить правительству США признание присоединения Крыма", а также предоставить 250 миллионов долларов для поставки на Украину летального вооружения.

Законодатели утверждают, что "Россия нарушила ключевые договоры по контролю над вооружениями, расширила и модернизировала свой ядерный потенциал, протестировала противокосмическое вооружение и использовала новые технология для дестабилизации своих соседей".

Кроме того, конгресс требует от президента США Дональда Трампа принять окончательное решение относительно того, имеются ли со стороны России существенные нарушения Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Законодатели также просят от Трампа назначить представителя для координации ответа со стороны всего правительства на кампании злонамеренного иностранного влияния против США.

Документ также предполагает выделение 6,3 миллиарда долларов на программу "Европейская инициатива сдерживания" с целью "сдерживания российской агрессии" и "дальнейшего увеличения числа войск США в Европе".

*Террористические организации, запрещенные в России.