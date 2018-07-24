Украинская авиакомпания не пустила на рейс семью с ребенком

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Авиакомпания "Международные линии Украины" не пустила семью с ребенком на борт самолета, объяснив это отсутствием свободных мест. О случившемся рассказал глава семейства Николай Скавронский на своей странице в Facebook.

"Единственным объяснением этому была фраза сотрудницы на гейте: "Прилетел самолет меньшего размера, чем планировалось, поэтому вам не хватило места", — сообщил мужчина.

По словам пострадавшего, поводов для отказа посадки на рейс у авиакомпании не было: билеты на рейс Киев — Мюнхен — Киев были куплены задолго до перелёта, регистрация оформлена за 48 часов, в немецкий аэропорт пассажиры прибыли без опоздания.

Когда подошла их очередь, сотрудница авиакомпании попросила их подождать в стороне и начала пропускать в самолет других пассажиров, в том числе опоздавших, несколько раз заявив семье Скавронского: "Don't worry you will fly" ("Не переживайте, вы улетите"). Однако посадка на рейс закончилась, и он с женой и 10-летним ребенком остался возле выхода, так и не попав в самолет, а сотрудница объявила: "Вам не хватило места".

Чтобы поменять билеты и улететь в Киев, семье потребовалось ещё около десяти часов.

Позднее "Международные авиалинии Украины" на своей странице в Facebook принесли извинения, объяснив инцидент особенностями работы системы регистрации пассажиров. Авиаперевозчик пообещал клиенту компенсировать расходы и привлечь виновных к ответственности.