В Вашингтоне рассказали о единственной договоренности Путина и Трампа

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон проведет в августе встречу со своим коллегой из России, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс в ходе регулярного брифинга для журналистов.

"Единственная договоренность (на встрече президентов России и США в Хельсинки. — Прим. ред.), которая была достигнута, это то, что группы по нацбезопасности двух стран будут сотрудничать на рабочем уровне, и это взаимодействие сейчас продолжается и будет продолжаться. Я могу вам сказать, что посланник Болтон встретится со своим коллегой из России в следующем месяце в дополнение к встрече с другими европейскими коллегами", — сказала она, не уточнив, с кем именно и на чьей территории будет данная встреча.

Новая встреча с российским президентом

Президент США Дональд Трамп приглашает главу России Владимира Путина посетить Вашингтон этой осенью, сообщила в минувший четверг пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.

"В Хельсинки президент согласился на продолжающийся диалог на рабочем уровне между сотрудниками советов безопасности двух стран. Президент Трамп попросил (советника по национальной безопасности. — Прим. ред.) Джона Болтона пригласить президента Путина в Вашингтон осенью. Обсуждение этого уже ведется", — написала Сандерс в Twitter.

Ранее глава Белого дома заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с российским президентом.

На второй встрече Трамп надеется обсудить противодействие терроризму, вопросы безопасности Израиля, тему ядерного нераспространения, кибератаки, экономическое сотрудничество, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и другие темы.

"То, что должно быть сделано"

Заместитель министра обороны США Джон Руд поддержал решение президента Дональда Трампа пригласить российского лидера Владимира Путина в США.

"Обмен опытом и откровенное обсуждение между нашими лидерами — это то, что должно быть сделано. Я считаю это вполне нормальным и практичным", — заявил Руд в интервью CNN.

Замглавы Пентагона подчеркнул, что Россия является важным игроком на мировой арене.

Госсекретарь Майк Помпео, в свою очередь, выразил надежду, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Вашингтоне осенью, отметив, что "это к лучшему".

"Я счастлив, что оба лидера очень важных стран продолжат встречаться. Если эта встреча пройдет в Вашингтоне — это только к лучшему. Эти разговоры крайне важны", — сказал Помпео, выступая перед журналистами в ООН. Госсекретарь подчеркнул, что "надеется, что эта встреча пройдет".

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, в свою очередь, заявил, что если Владимир Путин примет приглашение Дональда Трампа и посетит Вашингтон до конца года, это будет еще один шаг на пути обсуждения совместных проблем.

"Очень важно продолжать политический диалог. Если визит Путина в Вашингтон до конца года состоится, это будет ещё один шаг на пути обсуждения различных проблем, а без обсуждения проблем невозможно их урегулировать", — сказал Новиков РИА Новости.

Саммит в Хельсинки

Первая полноформатная встреча президентов Путина и Трампа состоялась 16 июля в Хельсинки. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

Лидер Соединенных Штатов сразу же после окончания встречи оценил ее как положительную.

Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки и кое-где даже достигли практических договоренностей. В частности, решили сотрудничать в области безопасности. Кроме того, американский президент в очередной раз подчеркнул, что "сговора" с Москвой не было.

Заявления Трампа вызвали в США жесткую критику в его адрес. Ряд политических оппонентов американского президента обвиняют его по итогам Хельсинки в предательстве национальных интересов.