Самолет с Лавровым и Герасимовым, предположительно, прибыл в Берлин

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Самолет специального летного отряда "Россия", на борту которого, предположительно, могут находиться глава МИД РФ Сергей Лавров и начальник генштаба Валерий Герасимов, прибыл в аэропорт Берлина.

Номер борта самолета совпадает с тем, на котором Лавров и Герасимов ранее прибыли в Израиль.

По данным сайта Flightradar.com, рейс, вылетевший из тель-авивского аэропорта имени Бен Гуриона в 21.00 мск в понедельник, приземлился в Берлине.

Ранее Лавров и Герасимов провели встречу в Западном Иерусалиме с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Как сообщал МИД РФ, стороны обсудили "различные аспекты ближневосточной повестки дня, уделив основное внимание ситуации в Сирии и вокруг нее", а также рассмотрели "задачи завершения антитеррористической операции на юге Сирии и обеспечения безопасности вдоль границ Израиля, включая выполнение Соглашения о разъединении сил 1974 года".

Также в ходе встречи была затронута проблематика палестино-израильского урегулирования в развитие переговоров между президентом России Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху 11 июля в Москве.

Визит Лаврова в Израиль не был ранее анонсирован, о нем стало известно лишь утром в понедельник. Также ранее издание "Коммерсант" со ссылкой источник сообщало, что сообщало после визита в Израиль Лавров и Герасимов отправятся "в одну из европейских стран".