Суд в Эквадоре подтвердил ордер на арест экс-президента Корреа

МЕХИКО, 24 июл – РИА Новости. Национальный суд Эквадора в понедельник подтвердил законность ордера на арест, выданного в отношении экс-президента страны Рафаэля Корреа.

Как передает портал Comercio, суд поддержал ходатайство генерального прокурора страны, требовавшего оставить в силе данное решение по делу о похищении экс-депутата Фернандо Бальды.

Изначально ордер был выдан в начале июля. Тогда же судья решил уведомить Интерпол посредством распространения "красного циркуляра" (международного ордера на арест) для поимки и экстрадиции бывшего главы государства.

Корреа находится сейчас в Бельгии, где проживала долгое время его семья. В середине июня он был привлечен к судебному процессу в Эквадоре по делу о похищении Бальды.