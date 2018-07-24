Бутина встречалась с чиновниками из США в качестве переводчика Торшина

ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. Россиянка Мария Бутина, которую в США обвиняют в работе иностранным агентом, в 2015 году встречалась с американскими официальными лицами, но делала это в качестве переводчика Александра Торшина, который занимал тогда пост замглавы ЦБ РФ, сообщил РИА Новости Пол Сандерс, исполнительный директор Центра национальных интересов в Вашингтоне, где и проходили встречи.

"Центр национальных интересов не организовывал встречи для Марии Бутиной. Мы организовывали (встречи — ред.) для Александра Торшина в его статусе вице-председателя Центрального банка России. Это было его решение, чтобы Мария Бутина сопровождала его в качестве переводчика", — сказал Сандерс.

По его словам, с американской стороны во встречах принимали участие замглавы Федеральной резервной системы Стэнли Фишер и заместитель главы минфина по международным вопросам Натан Шитс. На самом мероприятии также выступал представитель госдепартамента, занимающийся российско-американскими отношениями.

Сандерс пояснил, что Центр национальных интересов помогал организовать встречи, поскольку Торшин выступал на семинаре о российском банковском секторе, который проводился в этой организации.

Ранее Фишер подтвердил агентству Рейтера, что встречался с Торшиным и его переводчиком, однако подробностей не привел. По его словам, на встрече обсуждалось "состояние российской экономики" и работа Торшина на новой должности в качестве заместителя председателя ЦБ РФ. Другой источник заявил, что эта встреча состоялась 7 апреля 2015 года.

Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки. По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной притянуты за уши.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее в официальном заявлении призвала комиссаров ООН и Совета Европы по правам человека высказать свою позицию и побудить Вашингтон освободить задержанную в США россиянку Бутину.