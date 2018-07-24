Талибы* против ИГ*. Террористы уничтожают друг друга и Афганистан

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. В Афганистане новый очаг гражданского противостояния: воюют джихадистские группировки "Исламское государство"* и "Талибан"*. В боевых действиях, усилившихся в середине июля, погибли более ста человек. Среди жертв — выходцы из постсоветского пространства, в том числе женщины, приехавшие сражаться за ИГ*.
Кто в Афганистане хозяин
Конфликт ожесточается по мере того, как сторонники побежденного в Сирии и Ираке "халифата" укрепляются на Среднем Востоке. Осев в пограничных районах, джихадисты берут под контроль потоки нелегального оружия и наркотиков, лишая талибов привычных доходов.
Экономическую конкуренцию обостряют идеологические противоречия. Приверженцы ИГ* критикуют талибов за "языческие суеверия" и склоняют на свою сторону молодежь. Талибы считают ИГ* безбожниками и наемниками, сеющими рознь и насилие.
Самое главное в противостоянии — борьба за умы. Талибы десятилетиями воплощали единственную в Афганистане разновидность радикального ислама. С приходом ИГ* ситуация изменилась. Вместо концепции мусульманского эмирата на ограниченной территории выходцы из Сирии и Ирака пропагандируют глобальный "халифат". Их проповедь находит отклик у образованных афганцев: их удается убедить, что деревенские традиции, на которых настаивают талибы, не соответствуют духу Корана.
Медики на службе террористов
"Не секрет, что большинство погибших в столкновениях скончались от ран, — рассказывает РИА Новости ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко. — Значение военных врачей огромно! Но и талибам, и игиловцам нужно, чтобы доктора разделяли их убеждения. Так возник феномен "северокавказских медиков", получивших образование в России и отправившихся добровольцами в Афганистан".
Среди врачей-добровольцев немало женщин. В июле в боях с талибами погибли чеченка и узбечка. Ранее сообщалась о женских боевых подразделениях, созданных ИГ* в Сирии.
Демократия как ересь
Логика террористических актов подсказывает иное направление главного удара. И те и другие стремятся сорвать предстоящие в стране выборы в октябре. И те и другие проводят политику запугивания избирателей: взрывают участки, убивают членов избирательных комиссий. Для ИГ* срыв выборов — принципиальная задача: демократию сторонники "халифата" считают разновидностью "многобожия". Карают за поддержку народовластия по средневековому праву: отрубают руки.
Обе группировки стремятся создать государство на основе средневекового мусульманского права. Закрепившись на той или иной территории, заявляют о восстановлении традиционной исламской законности, приглашают единоверцев, и к ним многие присоединяются.
Обе хуже
С "Исламским государством"* Кабул не торгуется. Но это не мешает радикалам наращивать силы на севере и востоке Афганистана, главным образом за счет переметнувшихся к ним талибов.
На самом деле противопоставлять разных исламистов друг другу недальновидно. "За спинами талибов тоже стоит международная террористическая организация — "Аль-Каида"*, — подчеркивает Андрей Серенко. — Стремление замириться с талибами, чтобы обрушиться на ИГ*, не самая удачная тактика".
*Террористическая организация, запрещенная в России.