Талибы* против ИГ*. Террористы уничтожают друг друга и Афганистан

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости, Игорь Гашков. В Афганистане новый очаг гражданского противостояния: воюют джихадистские группировки "Исламское государство"* и "Талибан"*. В боевых действиях, усилившихся в середине июля, погибли более ста человек. Среди жертв — выходцы из постсоветского пространства, в том числе женщины, приехавшие сражаться за ИГ*.

Кто в Афганистане хозяин

Бои развернулись в четырех провинциях: Джаузджан, Кунар, Сари-Пуль и Лагман. Талибы*, пользуясь численным превосходством, наступают на последователей халифа Аль-Багдади. Те отвечают террористическими атаками на мечети и похоронные процессии. У "Талибана"* 72 убитых, подразделения "ИГ"* потеряли 52 человека.

Конфликт ожесточается по мере того, как сторонники побежденного в Сирии и Ираке "халифата" укрепляются на Среднем Востоке. Осев в пограничных районах, джихадисты берут под контроль потоки нелегального оружия и наркотиков, лишая талибов привычных доходов.

Экономическую конкуренцию обостряют идеологические противоречия. Приверженцы ИГ* критикуют талибов за "языческие суеверия" и склоняют на свою сторону молодежь. Талибы считают ИГ* безбожниками и наемниками, сеющими рознь и насилие.

Самое главное в противостоянии — борьба за умы. Талибы десятилетиями воплощали единственную в Афганистане разновидность радикального ислама. С приходом ИГ* ситуация изменилась. Вместо концепции мусульманского эмирата на ограниченной территории выходцы из Сирии и Ирака пропагандируют глобальный "халифат". Их проповедь находит отклик у образованных афганцев: их удается убедить, что деревенские традиции, на которых настаивают талибы, не соответствуют духу Корана.

Медики на службе террористов

© AFP 2018 / Noorullah Shirzada Афганские силы безопасности после операции против боевиков "Исламского государства (ДАИШ)"* в провинции Нангархар © AFP 2018 / Noorullah Shirzada Афганские силы безопасности после операции против боевиков "Исламского государства (ДАИШ)"* в провинции Нангархар

Идейная борьба не ограничивается территорией Афганистана. С 1990-х талибы замыкали на себя поток добровольцев, прибывавших из бывшего СССР. Преобладали выходцы из Средней Азии, Чечни, Дагестана, но встречались и уроженцы Поволжья. Сегодня исламисты из этих регионов предпочитают ИГ*. Для сторонников "халифата" на афгано-туркменской границе зарубежная помощь очень важна. В особенности медицинская.

"Не секрет, что большинство погибших в столкновениях скончались от ран, — рассказывает РИА Новости ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко. — Значение военных врачей огромно! Но и талибам, и игиловцам нужно, чтобы доктора разделяли их убеждения. Так возник феномен "северокавказских медиков", получивших образование в России и отправившихся добровольцами в Афганистан".

Среди врачей-добровольцев немало женщин. В июле в боях с талибами погибли чеченка и узбечка. Ранее сообщалась о женских боевых подразделениях, созданных ИГ* в Сирии.

Демократия как ересь

© REUTERS / Omar Sobhani Афганские полицейские несут раненых с места взрыва в Кабуле, Афганистан. 22 июля 2018 года © REUTERS / Omar Sobhani Афганские полицейские несут раненых с места взрыва в Кабуле, Афганистан. 22 июля 2018 года

То, что происходит на границе, угрожает и безопасности России. Прорыв джихадистских группировок в Туркменистан или Узбекистан обернется дестабилизацией всего Центрально-Азиатского региона. Но пока исламисты сосредоточены на внутренней грызне, им не до бывших советских республик. Как отметили в разговоре с РИА Новости эксперты, "если исламисты хотели бы прорваться в Центральную Азию, они бы уже сделали это".

Логика террористических актов подсказывает иное направление главного удара. И те и другие стремятся сорвать предстоящие в стране выборы в октябре. И те и другие проводят политику запугивания избирателей: взрывают участки, убивают членов избирательных комиссий. Для ИГ* срыв выборов — принципиальная задача: демократию сторонники "халифата" считают разновидностью "многобожия". Карают за поддержку народовластия по средневековому праву: отрубают руки.

Обе группировки стремятся создать государство на основе средневекового мусульманского права. Закрепившись на той или иной территории, заявляют о восстановлении традиционной исламской законности, приглашают единоверцев, и к ним многие присоединяются.

Обе хуже

Официальный Кабул время от времени договаривается с талибами о перемирии и поддерживает постоянные контакты с лидерами этого движения, считая его меньшим злом. Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани объявил недавно заключенное трехдневное перемирие крупным достижением: "Многие ждали этого всю жизнь. Талибы вошли в наши города по всей стране и присоединились к празднованию Ураза-байрама вместе с госслужащими и гражданами. Я принял требования талибов и объявил, что готов сесть за стол переговоров с их главой Хайбатуллой Ахундзадой".

С "Исламским государством"* Кабул не торгуется. Но это не мешает радикалам наращивать силы на севере и востоке Афганистана, главным образом за счет переметнувшихся к ним талибов.

На самом деле противопоставлять разных исламистов друг другу недальновидно. "За спинами талибов тоже стоит международная террористическая организация — "Аль-Каида"*, — подчеркивает Андрей Серенко. — Стремление замириться с талибами, чтобы обрушиться на ИГ*, не самая удачная тактика".



*Террористическая организация, запрещенная в России.