В ОБСЕ обеспокоены иском Сальвини к писателю из-за поста в Twitter

ВЕНА, 23 июл — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен иском вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини к писателю и разоблачителю мафии Роберто Савиано.

Сальвини на прошлой неделе подал в суд на Савиано, обвинив его в распространении порочащих сведений. Поводом стал пост Савиано в Twitter, где он разместил фотографию мертвой женщины с ребенком в Средиземном море и спросил, "сколько удовольствия" министр, известный своей жесткой антимиграционной политикой, получает от этого изображения.

"С беспокойством узнал, что Маттео Сальвини подал иск о защите чести и достоинства против Роберто Савиано. Министры и чиновники должны обладать более высоким порогом критики и уважать критическое мнение, крайне важное для общественной дискуссии и информации", — говорится в заявлении Дезира в Twitter.

Савиано получил всемирную известность благодаря роману-репортажу о мафии "Гоморра". После публикации книги в 2006 году писатель находится под охраной полиции, опасаясь мести со стороны преступников.

По мотивам книги был снят одноименный фильм, номинированный в 2008 году на премию "Оскар". Писатель занимается также журналистской работой, сотрудничает с ведущими газетами Италии, а также США, Великобритании, Германии и ряда иных стран. Его главной темой остаются разоблачения преступлений мафии.